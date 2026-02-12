Sarah Lopez révèle avoir fait une fausse couche juste avant sa deuxième grossesse

Sarah Lopez , figure médiatique révélée par Secret Story et active sur les réseaux sociaux, a annoncé être de nouveau enceinte le 25 janvier dernier. Ce mercredi 11 février 2026, l’influenceuse a indiqué en story Instagram avoir auparavant vécu une fausse couche, un événement qu’elle dit avoir profondément affectée et qui explique selon elle sa réserve pendant cette grossesse.

Déjà mère d’une petite Aaliyah, Sarah Lopez partage régulièrement son quotidien avec ses abonnés. Dans une longue story destinée à répondre aux nombreuses questions reçues, elle a détaillé les conséquences émotionnelles et pratiques de la perte d’une précédente grossesse, précisant qu’elle s’était retrouvée hospitalisée à cette époque.

Interrogée par des proches sur la différence de comportement entre ses deux grossesses, elle a confirmé un changement notable dans sa manière de vivre cette attente : moins d’enthousiasme affiché, davantage de retenue et une vigilance permanente. Un ami lui aurait dit : « Pourquoi cette grossesse, j’ai l’impression qu’elle n’est pas pareille comme celle d’Aaliyah. Tu ne la vis pas pareil. »

« Je vis un petit peu au jour le jour », une grossesse marquée par le traumatisme pour Sarah Lopez

Dans sa story, Sarah Lopez a expliqué : « Quand tu fais une fausse couche, pour ceux qui ne le savent pas, mais je vous ai déjà expliqué, j’ai fait une fausse couche juste avant cette grossesse. Et donc, je me suis retrouvée à l’hôpital. » Elle a décrit cette expérience comme un choc et un traumatisme personnel, se questionnant sur les raisons pour lesquelles son corps avait rejeté cette grossesse.

La jeune femme a reconnu ne pas vivre cette grossesse avec la même insouciance que la première : « Ce n’est pas que je suis moins enthousiaste, mais… je suis plus dans l’attente. » Elle a rappelé que lors de la grossesse d’Aaliyah tout s’était déroulé « hyper bien », sans stress excessif ni angoisse, ce qui contraste avec la situation actuelle.

Sarah Lopez a détaillé l’impact concret de cette perte sur son comportement public : diminution des publications, peu de photos et moins de partages autour de cette grossesse. Elle a expliqué que cette retenue correspond à un « mécanisme de protection » et non à un désintérêt à l’égard de l’enfant attendu.

Elle a également souligné que, avant de vivre cette expérience, elle ne mesurait pas pleinement ce que représente une fausse couche pour celles qui la traversent. « Je pense que seules les femmes qui ont vécu ça peuvent comprendre », a-t-elle dit, en indiquant que la perte avait modifié son rapport à la grossesse qu’elle porte aujourd’hui.