Sarah Fraisou menace de mettre fin à ses jours, secourue par des ambulanciers

Le mardi 17 mars 2026, la candidate de téléréalité Sarah Fraisou a déclenché une vive inquiétude après la publication, sur son compte Snapchat, de messages de détresse évoquant des souffrances personnelles et des pensées suicidaires ; dans la soirée, son frère et une proche, identifiée comme Léana, ont indiqué que des secours étaient intervenus auprès d’elle, apportant un premier signe rassurant pour ses abonnés.

Les publications, partagées en captures d’écran sur le réseau social, avaient été mises en ligne en fin d’après-midi et se caractérisaient par un ton alarmant : la jeune femme y relatait une douleur intime profonde, un sentiment d’isolement face aux critiques en ligne et des tensions familiales. Ces messages ont rapidement été relayés et commentés par sa communauté, qui a exprimé son inquiétude et demandé des nouvelles.

Dans les posts, Sarah Fraisou formulait des phrases très explicites, s’adressant notamment à son père et évoquant le fait d’être « le problème de tous » avant d’écrire qu’il fallait « supprimer le problème ». Elle terminait par ces mots : « Laissez-moi me reposer en paix. Je vous aime et j’espère que vous me pardonnerez. »

Réactions et intervention : confirmations du frère et d’une proche

Face à l’afflux de messages d’inquiétude, le frère de la personnalité s’est exprimé publiquement. Il a déclaré avoir vu les messages et assuré qu’il avait été avec elle avant de prendre l’avion, précisant être ensuite arrivé à Paris où « des gens sont sur place avec elle ». Dans sa prise de parole, il a demandé des prières, écrivant : « faites des duaas ». Cette intervention familiale a permis d’apporter un premier élément de contexte sur la présence de proches aux côtés de Sarah Fraisou.

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Peu après, une amie nommée Léana a confirmé l’arrivée des secours en publiant : « Les ambulances sont avec elle. » Cette information indique que des services d’urgence ont été alertés et sont intervenus sur place, selon les témoignages partagés sur les réseaux sociaux.

Les messages de détresse de la candidate, relayés par des captures d’écran et largement commentés, ont entraîné une mobilisation immédiate de la communauté en ligne. Les réactions allaient des appels à l’aide aux tentatives de localiser la personnalité pour s’assurer qu’elle reçoive un accompagnement.

Dans la soirée, plusieurs publications et partages illustrant les captures d’écran circulaient encore sur Instagram et Snapchat, renforçant la diffusion de l’information sur les plateformes numériques. Les échanges publics entre abonnés, proches et membres de la famille ont alimenté la visibilité de l’alerte.

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Sarah Fraisou est connue pour sa participation à des émissions de téléréalité, notamment Les Anges et Les Princes de l’amour, des références mentionnées dans les messages et reprises par les médias lors de la diffusion des captures d’écran.