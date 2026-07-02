Sara Forestier : faut-il boycotter Patrick Bruel et Gérard Depardieu

Sara Forestier a participé à un débat diffusé sur France Inter qui a abordé la question sensible de la séparation entre l’œuvre et son auteur : peut-on encore admirer un film, un livre ou une chanson lorsque son créateur est mis en cause ou condamné ? Le sujet, au croisement de la culture et de l’éthique, a mobilisé des références et des témoignages illustrant la complexité des réactions du public et des professionnels du spectacle.

Autour de la table figuraient, outre l’actrice, l’avocat Patrick Klugman et la sociologue Gisèle Sapiro. La discussion a repris des noms emblématiques parfois cités dans ce type de débat — de Pablo Picasso à Louis-Ferdinand Céline, en passant par Michael Jackson, Roman Polanski, Patrick Bruel et Gérard Depardieu — pour interroger la manière dont ces affaires affectent la réception des œuvres et la vie artistique.

Sara Forestier a porté un regard nuancé, mêlant souvenir d’admiration et interrogation sur les conséquences pratiques et morales. Elle a reconnu publiquement son estime artistique pour Gérard Depardieu : « Gérard Depardieu, c’était mon acteur préféré ! » Mais elle a aussi dit rester partagée sur la manière dont cette admiration se conjugue avec les controverses qui entourent aujourd’hui certains artistes.

La question des tournages au cœur de ses préoccupations

Au-delà de l’attitude du spectateur face à une œuvre, l’actrice a recentré le débat sur les conditions de travail et la sécurité des équipes. Elle a insisté sur la nécessité d’interroger non seulement la réception des films mais aussi l’environnement professionnel : qui partage un plateau, quelles garanties sont apportées aux collaborateurs, quelles précautions sont prises si une personne mise en cause est de nouveau impliquée dans une production.

Faisant part de ses doutes, elle a déclaré : « Est-ce que le fait de le revoir sur des tournages m’inquiète ? Est-ce qu’il y a des précautions qui seront mises en place ? » Cette interrogation porte sur des dispositifs concrets — encadrement, procédures internes, protection des équipes — plutôt que sur une simple logique de boycott.

Sara Forestier a aussi abordé la dimension affective et intime du rejet de certaines personnalités. Elle a expliqué que certaines affaires avaient modifié durablement son regard : « Vous connaissez l’expression : ‘Je peux plus me le voir’ ? Eh bien moi, il y a des artistes en ce moment que je ne peux plus voir. » Elle présente ce sentiment comme personnel, distinguant ainsi émotion et position générale.

Enfin, l’actrice a rappelé un principe juridique et social qu’elle juge important dans cette discussion : « En France, il n’y a pas de peine de mort sociale. Même des gens qui ont commis des meurtres peuvent continuer à travailler ». Par cette remarque, elle souligne la coexistence possible entre une condamnation et la poursuite d’une activité professionnelle, une réalité qui alimente les débats sur la place des artistes dans la sphère publique.