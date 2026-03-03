Sao Tomé-et-Principe dévoile sa sélection pour affronter l’Éthiopie

À l’approche du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027, le sélectionneur de Sao Tomé-et-Principe a communiqué la liste des joueurs retenus pour le déplacement en Éthiopie, prévu en mars.

Le staff a reconduit l’ossature qui avait bouclé la campagne des qualifications pour la Coupe du monde en octobre dernier, privilégiant la continuité afin de consolider un collectif en pleine recherche de repères. Simultanément, quelques jeunes formés au Portugal intègrent l’effectif, apportant des profils prometteurs au groupe.

La convocation la plus marquante est celle de l’attaquant vétéran Luís Leal. L’élément d’Angizia Luco, figure majeure du football santoméen, fait son retour en sélection après une absence forcée d’environ un an.

