Santos FC retrouve Neymar, décisif à son retour

Neymar Junior est revenu à la compétition dimanche après plusieurs mois d’absence liées à une opération du genou réalisée en décembre 2025. Rentré au jeu après la pause lors de la rencontre entre Santos FC et Velo Clube, l’attaquant a rapidement pesé sur la rencontre, contribuant à la nette victoire 6-0 inscrite en Campeonato Paulista.

Neymar Junior est revenu à la compétition dimanche après plusieurs mois d’absence liées à une opération du genou réalisée en décembre 2025. Rentré au jeu après la pause lors de la rencontre entre Santos FC et Velo Clube, l’attaquant a rapidement pesé sur la rencontre, contribuant à la nette victoire 6-0 inscrite en Campeonato Paulista.

La sortie du vestiaire du Brésilien a suscité une réaction chaleureuse des tribunes : les supporters, impatients de le revoir en action, l’ont accueilli sous une salve d’applaudissements. Son retour sur le terrain avait déjà une portée symbolique, mais Neymar s’est donné pour tâche d’apporter aussi du concret au jeu de son équipe.

En une mi-temps de jeu, il a multiplié les interventions, touchant abondamment le ballon et enchaînant les initiatives offensives. Il a offert la passe décisive pour Gabriel Barbosa sur le cinquième but, inscrit à la 81e minute, illustrant que son sens du jeu et sa qualité technique sont restés présents malgré l’interruption.

Publicité

Performances chiffrées et impact pour Santos

Les statistiques de sa période sur le terrain confirment une entrée remarquée : 56 touches en 45 minutes, trois dribbles réussis sur quatre tentés et deux grosses occasions créées. Au-delà des chiffres, son influence sur le tempo du match s’est ressentie immédiatement, donnant plus d’options offensives et une dynamique supplémentaire à Santos.

Ce retour constitue une bonne nouvelle pour l’effectif, qui récupère un élément-clé capable de faire la différence dans les phases décisives. Si cette première sortie après l’opération est encourageante, la gestion progressive de sa charge de travail restera essentielle pour garantir une remise en forme durable et préserver sa disponibilité pour la suite de la saison.