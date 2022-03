Santé: le Togo renforce sa lutte anti-covid

Cette nouvelle livraison porte à 1,4 million, le total de doses octroyées par Washington dans le cadre de sa promesse, et renforce un peu plus les stocks de vaccins dont dispose le pays. « 201 240 nouvelles doses de vaccins Pfizer offertes par le gouvernement des Etats-Unis au Togo le 13 mars pour un total cumulé de plus 1 446 000 de la part de Washington. Ensemble, mettons définitivement fin à la pandémie », a tweeté l’ambassade des Etats-Unis.

