À la suite de la décision rendue récemment par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football au sujet du forfait survenu en finale, il paraît nécessaire de préciser le fonctionnement des instances judiciaires du football continental. Contrairement aux idées répandues, le président de la CAF n’intervient pas dans les organes juridictionnels et n’a pas vocation à influer sur leurs décisions. Sa mission se cantonne à des tâches administratives et de représentation, ce qui établit une séparation claire entre la gouvernance politique de l’institution et les mécanismes de sanction.

Le dispositif disciplinaire de la CAF repose principalement sur deux formations : la commission disciplinaire et la commission d’appel. Ces structures sont composées de professionnels du droit — juges de métier et avocats expérimentés — dont l’indépendance est préservée par le mode de nomination. En effet, ce sont les délégués réunis en Congrès, l’instance souveraine de la Confédération, qui désignent ces experts, leur conférant ainsi l’autorité nécessaire pour statuer en toute autonomie.

La manière dont les décisions sont notifiées participe également à la transparence du système. Le président de la CAF n’est pas consulté pendant l’instruction des dossiers et n’exerce aucun contrôle préalable sur les affaires en cours. Comme tout acteur concerné ou observateur extérieur, il reçoit les décisions officielles par voie électronique après qu’elles ont été adoptées — preuve que les sanctions prononcées tiennent d’abord à une appréciation juridique des éléments présentés.

Désignation des magistrats sportifs et garanties procédurales

Les magistrats qui siègent au sein des commissions disciplinaires sont choisis pour leurs compétences juridiques et leur expérience, souvent acquises hors du milieu fédéral. Leur nomination par le Congrès vise à réduire les risques d’ingérence interne et à renforcer la crédibilité des jugements rendus. Ce cadre institutionnel permet d’assurer que les litiges sportifs sont appréciés selon des normes juridiques et déontologiques, plutôt que sous l’influence de considérations politiques.

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