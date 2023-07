Samuel Eto’o: sa fille Erika veut le jeter en prison

Erika Eto’o do Rosario Nieves, la fille de Samuel Eto’o, a requis un an de prison ferme pour son père pour non paiement de pension alimentaire, alors que la jeune a été officiellement reconnue comme l’enfant de la star camerounaise après plusieurs années de bataille juridique.

Alors qu’on pensait clos la bataille juridique entre Samuel Eto’o et Erika Eto’o do Rosario Nieves, finalement reconnue comme étant la fille légitime de l’ancienne gloire camerounaise, après plusieurs années de combats devant les tribunaux, une nouvelle bombe sur cette affaire familiale vient de réveiller la communauté sportive. En effet, à en croire les informations de Mundo Deportivo et El Diario de Sevilla, la jeune femme de 22 ans a requis une peine d’un an d’emprisonnement ferme contre son géniteur pour non paiement de pension alimentaire.

Le président de la Fédération camerounaise de football avait été sommé en février 2022 par la justice espagnole de verser une pension de 1400€ par mois à sa fille. Une décision que l’ancien attaquant n’a jamais exécutée, déclenchant ainsi l’ire d’Erika qui a réclamé une peine de prison contre le quadruple Ballon d’Or africain.

«Il doit à sa fille plus de cinq ans de pension et continue de défier la Justice. L’économie d’Érika est très faible alors qu’Eto’o ne vit que du luxe» a d’ailleurs expliqué l’avocat d’Erika do Rosario Nieves dans des propos recueillis par les médias ci-dessus cités.

La défense d’Erika do Rosario demande l’application « des circonstances aggravantes de récidive et d’abus d’autorité compte tenu de la supériorité qu’il a sur la jeune femme« . De même, Osuna juge « anormal » que Samuel Eto’o puisse accéder à n’importe lequel des postes publics auxquels il aspire dans son pays compte tenu de son parcours.

