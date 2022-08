Samuel Eto’o: l’international camerounais s’offre une Vespa 946 Dior de près de 20 millions (image)

Figure incontournable de l’histoire du football africain, Samuel Eto’o ne rate jamais l’occasion de faire parler de lui sur la toile. En séjour en France depuis quelques jours, l’actuel président de la Fecafoot vient de présenter à ses fans sa nouvelle moto qui lui a coûté les yeux de la tête.

Samuel Eto’o occupe une place de choix parmi les stars du football qui ont révélé l’Afrique. L’international camerounais a connu une brillante carrière qui lui confère une notoriété qui va au delà du continent africain.

Alors qu’il séjourne actuellement en France pour profiter de ses vacances en attendant la reprise des travaux préparatifs dans le cadre de la coupe du monde Qatar 2022, le président de la Fecafoot très passionné des tenues Dior vient de développer un amour particulier pour les engins de luxe. Il vient d’ailleurs de s’offrir une moto Scooter Dior et pas n’importe laquelle.

En effet, Dans une publication sur sa page Facebook ce mercredi, l’ancienne gloire du football a affiché sa vespa Dior 2022. Selon les informations, ce scooter avec un ensemble de sac et casque, lui a coûté la coquette somme de 19 824 420,00, soit près de 20 millions de F CFA.

A peine publiée, la photo a suscité l’admiration de ses fans et a recueilli en un laps de temps 80.000 likes et plus 4.000 commentaires.