Samuel Étienne se lève en caleçon en plein live Twitch, le replay supprimé

Samuel Étienne , visage familier de France 3 et animateur de Questions pour un champion, a vécu un incident embarrassant lors d’un de ses lives sur Twitch : un « missclick » lors d’un raid a laissé sa diffusion ouverte pendant qu’il quittait la pièce, et il a brièvement été vu avec son caleçon aux chevilles avant que le replay ne soit supprimé par un membre de son équipe.

Journaliste et animateur de 54 ans, Samuel Étienne partage depuis plusieurs années une activité de streaming en parallèle de son travail à la télévision. Sur sa chaîne Twitch, il propose notamment des revues de presse et des sessions de jeux vidéo, et interagit régulièrement avec une communauté nombreuse. Il s’est aussi exprimé publiquement sur sa vie privée, et entretient une présence active sur les réseaux sociaux où il relaie des extraits de ses diffusions.

Lors d’un live récent, la séquence a basculé après une manipulation ratée à la fin de sa session : l’animateur a expliqué avoir lancé un « raid » et fait un « missclick » qui a provoqué l’envoi de son audience vers une autre chaîne « trop vite », selon ses propres mots relayés dans un extrait partagé sur ses réseaux.

Un raid accidentel, une pause mal synchronisée et une suppression de replay

Sur Twitch, la fonction de raid permet à un streamer d’orienter ses spectateurs vers un autre créateur en fin de diffusion. C’est précisément cette fonctionnalité que Samuel Étienne dit avoir activée par erreur. Persuadé que le live était terminé, il a rangé son ordinateur pour consulter ses messages et gérer ses mails, estimant avoir « 6000 mails urgents » après plusieurs heures de stream, détail qu’il a raconté sur le ton de l’humour.

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Pendant qu’il s’éloignait, les internautes présents dans le chat ont tenté de l’alerter en lui écrivant « Sam, t’es en live, faut que tu cut ! ». N’ayant pas vu ces messages, l’animateur est resté hors caméra quelques instants avant d’être informé par un modérateur que la diffusion était toujours active.

Selon son récit, alors qu’il se levait précipitamment pour couper le stream, il était en train d’aller aux toilettes pour « la grosse commission » après avoir bu beaucoup de café. Dans la précipitation, il reconnaît s’être retrouvé « le caleçon aux chevilles » face à la caméra, une situation qu’il a racontée avec autodérision en précisant que le template affiché à l’écran avait en grande partie masqué l’essentiel.

Certains spectateurs ont néanmoins deviné qu’une situation inhabituelle se déroulait, ce qui a rapidement suscité des réactions en ligne. Face à ce risque de diffusion prolongée, un membre de son équipe identifié comme Mathieu est intervenu pour supprimer le replay du live, empêchant ainsi la séquence d’être conservée sur la plateforme.