Samuel Etienne filmé le pantalon baissé en plein live

Samuel Étienne , animateur de Questions pour un champion sur France 3 et streamer actif sur Twitch, a vécu un incident de diffusion en direct le 12 mars 2026 : croyant avoir interrompu son live, il s’est levé pour se rendre aux toilettes et est apparu à l’écran dans le plus simple appareil avant d’être averti par un modérateur. L’animateur a ensuite publié une vidéo sur YouTube pour présenter ses excuses et expliquer les circonstances de cette mésaventure.

Samuel Étienne, animateur de Questions pour un champion sur France 3 et streamer actif sur Twitch, a vécu un incident de diffusion en direct le 12 mars 2026 : croyant avoir interrompu son live, il s’est levé pour se rendre aux toilettes et est apparu à l’écran dans le plus simple appareil avant d’être averti par un modérateur. L’animateur a ensuite publié une vidéo sur YouTube pour présenter ses excuses et expliquer les circonstances de cette mésaventure.

Connu pour son sérieux sur le service public et pour ses sessions de jeux vidéo rassemblant une communauté fidèle sur Twitch, Samuel Étienne combine une carrière télévisuelle et une activité de streamer. Le papa de Pio diffuse depuis un petit studio aménagé chez lui, où la proximité des sanitaires a joué un rôle direct dans l’incident rapporté par l’intéressé et repris par plusieurs médias en ligne.

D’après les explications données par l’animateur à sa communauté, la séquence s’est déroulée ainsi : pensant avoir coupé la diffusion, il s’est levé pour aller aux toilettes. Un de ses modérateurs l’a alors prévenu par téléphone que le live n’était pas interrompu. En tentant de couper la diffusion, il s’est présenté face à la caméra « le caleçon aux chevilles », expression qu’il emploie lui-même en décrivant l’événement dans la vidéo d’excuses mise en ligne peu après. L’élément déclencheur humain — l’appel d’un modérateur — figure parmi les détails partagés par l’animateur.

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Une précaution prise à temps par Samuel Étienne, qui a tout changé

Samuel Étienne a précisé avoir désactivé quelques semaines plus tôt la fonction de replay et la possibilité de créer des clips sur sa chaîne Twitch. Selon ses déclarations, cette décision avait été motivée par des expériences antérieures avec des internautes qui capturaient et diffusait des extraits hors contexte. Il explique que la suppression de la fonction de clip visait à empêcher la circulation rapide d’extraits susceptibles d’être détournés.

Dans sa vidéo explicative, l’animateur évoque les « gens un peu fâcheux sur Internet » qui s’amusaient à monter des extraits et reconnaît que, sans cette précaution, l’incident aurait pu être largement rediffusé. Il reprend la main sur le récit en s’expliquant frontalement devant sa communauté et en usant d’humour pour décrire sa propre maladresse, tout en tenant un propos critique à l’encontre des usages malveillants observés sur certaines plateformes.

Malgré la désactivation des replays et des clips, des internautes ont néanmoins enregistré et partagé des extraits de la séquence sur les réseaux sociaux. Selon les éléments disponibles et rapportés par les médias, les vidéos qui ont circulé montrent l’entrejambe de l’animateur flouté dans la totalité des clips diffusés en ligne. Un message publié sur Twitter par un compte public a commenté l’affaire en la relayant, ce qui témoigne de l’écho pris sur les réseaux suite à l’incident.