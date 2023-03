Salatiel: « Si je dois faire un feat avec un artiste ivoirien ce sera … »

En séjour à Abidjan en Côte d’ivoire, l’artiste camerounais Salatiel a été reçu cette semaine sur le plateau de l’émission Showbuzz diffusée sur la NCI. Lors de cette entrevue, le musicien a profité pour dévoiler le nom de l’artiste ivoirien avec lequel il rêve de faire un featuring.

L’industrie musicale africaine est en constante évolution, avec de plus en plus d’artistes talentueux émergeants de différents pays et régions du continent. Le Camerounais Salatiel en est un exemple éloquent, avec une carrière musicale florissante qui l’a vu collaborer avec certains des artistes les plus en vue du continent. Mais maintenant, il semble que Salatiel ait un rêve particulier : collaborer avec un artiste ivoirien qui brille très fort ces derniers jours.

Interrogé sur l’artiste ivoirien avec lequel il rêve de collaborer lors de son passage sur le plateau de l’émission Showbuzz diffusé sur la Nouvelle chaine ivoirien, l’artiste et producteur n’a pas fait dans la dentelle. « Si je dois faire un featuring avec un artiste ivoirien ça sera Didi B ,il fait du coupé décalé driller et c’est quelque chose qui se vend très bien à l´international », a déclaré l’artiste camerounais face à Mulukuku Dj.

Faut-il le rappeler, Didi B est considéré aujourd’hui comme le leader incontesté du rap ivoire. Auteur d’un bilan époustouflant sur le plan professionnel grâce à ses titres à succès tels que »tala » , » en haut » et » Azalakapinhou », Didi B a réussi à s’imposer sur la scène musicale tout au long de l’année 2022.