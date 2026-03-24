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Sakété: interpellation d’un individu accusé de vente de médicaments contrefaits

À Sakété, les forces de l’ordre ont stoppé, dimanche 22 mars 2026, un individu suspecté d’être au cœur d’un trafic illicite de médicaments falsifiés.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Santé
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Sakété: interpellation d’un individu accusé de vente de médicaments contrefaits
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L’opération, menée dans le quartier Araromi, s’inscrit dans la lutte renforcée contre la circulation de produits pharmaceutiques illégaux au Bénin selon des sources policières.

Une perquisition menée au domicile du mis en cause a permis aux enquêteurs de mettre la main sur une quantité significative de produits douteux présentés comme médicaments. Au total, plus de 220 kilogrammes de ces substances ont été saisis par les services du commissariat local, selon les informations officielles.

Placée en garde à vue dès son arrestation, la personne soupçonnée d’écouler ces produits pharmaceutiques contrefaits est désormais entre les mains de la Brigade économique et financière pour la suite de la procédure judiciaire. Cette étape doit permettre de déterminer précisément l’ampleur du réseau, les responsabilités et les implications de cette affaire dans la chaîne de distribution illégale.

La lutte contre les médicaments falsifiés s’inscrit dans un contexte global où ces produits présentent des risques sérieux pour la santé publique. Mondialement, la contrefaçon de médicaments est reconnue comme un phénomène criminel aux conséquences potentiellement mortelles, notamment dans les pays en développement où les systèmes de régulation et de contrôle sont parfois fragiles.

Cette interpellation à Sakété vient ainsi souligner l’attention accrue des forces de sécurité béninoises à endiguer la diffusion de médicaments contrefaits, qui peuvent non seulement nuire aux patients, mais aussi miner la confiance dans le secteur de la santé. Les autorités judiciaires ont désormais la charge d’approfondir l’enquête et de traduire les responsabilités devant les tribunaux.

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