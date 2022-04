Sahara occidental: l’Espagne et le Maroc se réconcilient après un an de brouille diplomatique

Après un an de crise, l’Espagne renoue des relations diplomatiques avec le Maroc. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, s’est rendu jeudi au Maroc où il a rencontré le roi Mohammed VI.

Jeudi 7 avril 2022, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez s’est rendu au Maroc où il a rencontré le roi Mohammed VI à Rabat. Les deux hommes ont « réitéré la volonté d’ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays », brouillés depuis un an.

Dans une déclaration conjointe, le souverain chérifien et le chef du gouvernement espagnol ont convenu d’inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays. L’un des premiers objectifs de cette nouvelle étape sera le rétablissement de la pleine normalité dans la circulation des biens et des marchandises aux postes frontaliers de Ceuta et Melilla explique le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez.

Le palais royal marocain a précisé dans un communiqué que Mohammed VI « aura des entretiens officiels » avec Pedro Sanchez et « offrira également un iftar« , rupture du jeûne du ramadan, « en l’honneur » de son « illustre hôte ». Une invitation à la rupture du jeûne saluée par le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares, qui a indiqué, mardi, qu’elle est considérée à Madrid comme un « signe d’amitié très fort ».

Alger en colère

Si Pedro Sanchez a réfuté toute idée de « virage » sur ce dossier, il s’est mis à dos ses alliés de gauche et l’opposition de droite – comme le montre le vote des députés espagnols jeudi – mais aussi le Polisario et Alger, fournisseur de gaz de l’Espagne. Le quotidien algérien L’Expression a accusé jeudi l’Espagne d’avoir « trahi (…) le droit légitime du peuple sahraoui à son autodétermination » et dénoncé « le jeu dangereux de Sanchez venu, surtout, aggraver les tensions dans la région ».

La visite du dirigeant espagnol, à l’invitation du roi Mohammed VI, s’est inscrite « dans le cadre d’une nouvelle étape de partenariat » entre les deux royaumes voisins, marquant la fin d’une grave crise diplomatique. Comme attendu, les deux parties ont convenu de mettre en œuvre « une feuille de route couvrant l’ensemble des domaines du partenariat ».

