Sadio Mané: « Ces joueurs m’ont le plus impressionné » en Bundesliga

Dans un entretien accordé à Bild ce mercredi, Sadio Mané a évoqué plusieurs sujets, notamment son adaptation en Bundesliga. Le Sénégalais a profité de l’occasion pour nommer les joueurs qui l’ont le plus impressionné dans le championnat allemand.

Après plusieurs années passées du côté de Liverpool, où il a gagné plusieurs trophées dont une Ligue des champions en 2019, Sadio Mané a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. Le champion d’Afrique en titre a donc rejoint le Bayern Munich cet été. S’il a eu des débuts réussis, le Lion de la Teranga a été stoppé dans son élan par une grave blessure qui l’a éloigné des pelouses pendant plusieurs mois, le privant d’ailleurs de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Dans un entretien accordé à Bild ce mercredi, l’ancien Reds a évoqué son adaptation en Allemagne, le niveau de la Bundesliga, qu’il juge d’ailleurs très relevé. Sadio Mané a également nommé les joueurs du championnat qui l’ont le plus impressionné. «Les joueurs qui m’ont le plus impressionné ? Il y a d’excellents joueurs, d’énormes talents, et pas seulement ici au Bayern, a d’abord reconnu l’attaquant de 30 ans. Kolo Muani, Kamada et Nkunku pour ne nommer qu’eux, sont très bons. Au Bayern, je connaissais déjà les joueurs avant mon arrivée, ils ont d’énormes qualités et je le vois à chaque entraînement».

Sadio Mané a effectué son retour sur les terrains le week-end dernier, lors de la victoire du Bayern Munich contre l’Union Berlin (3-0). Le Sénégalais a disputé les 25è dernières minutes de la rencontre. Après avoir manqué la manche aller du huitième de finale de la Ligue des champions contre le PSG (victoire 1-0 des Bavarois), l’ancien attaquant de Liverpool devrait être disponible pour la manche retour, le 8 mars prochain. Mané a d’ailleurs affiché sa confiance quant à ce choc à venir.

«Le Bayern a remporté la Ligue des champions à six reprises, le club est l’un des plus grands au monde. Si vous me demandez si nous pouvons battre toutes les équipes : absolument, je ne vois aucune équipe plus grande que le Bayern ou imbattable», a-t-il lâché toujours pour Bild. Il a toutefois tenu à se montrer prudent: «il serait mauvais de penser que personne ne peut nous arrêter. Nous ne sommes pas à l’abri d’un coup tordu. Il y a de grandes équipes dans la compétition. Et il faut d’abord jouer le deuxième match contre Paris ! »