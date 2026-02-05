Sacha Boey prêté à Galatasaray

Le Bayern Munich a confirmé ce jeudi le prêt de Sacha Boey à Galatasaray jusqu’à la fin de la saison. Le latéral droit français de 25 ans retourne ainsi dans un club qu’il connaît déjà, un an après son départ pour la Bavière.

Le Bayern Munich a confirmé ce jeudi le prêt de Sacha Boey à Galatasaray jusqu’à la fin de la saison. Le latéral droit français de 25 ans retourne ainsi dans un club qu’il connaît déjà, un an après son départ pour la Bavière.

Recruté par le Bayern en janvier 2024 en provenance de Turquie, Boey reste sous contrat avec le club allemand jusqu’au 30 juin 2028. Ce départ temporaire lui offre une parenthèse turque sans période d’adaptation prolongée, puisque l’environnement sportif et humain lui est familier.

Les détails ont été précisés par les responsables bavarois via les canaux officiels du club, qui voient dans ce prêt une solution pratique pour toutes les parties.

Publicité

Priorité au temps de jeu

Max Eberl, membre du directoire chargé des affaires sportives, a justifié l’opération en insistant sur l’importance des minutes de compétition pour la progression du joueur. Selon lui, Boey retrouvera rapidement ses marques à Istanbul et pourra enchaîner des rencontres à haute intensité, que ce soit lors des barrages de la Ligue des champions face à la Juventus ou dans la lutte pour le titre en Süper Lig.

Sous le maillot du Bayern, Boey a disputé 38 rencontres officielles, inscrit un but et délivré cinq passes décisives. Il a également ajouté à son palmarès le sacre en Bundesliga 2024/25 et la Supercoupe Franz Beckenbauer 2025, avant ce nouveau challenge turc destiné à lui permettre d’accumuler du temps de jeu et de l’expérience.