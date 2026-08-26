RwandAir reçoit un nouvel Airbus A330-200 pour renforcer son long-courrier

RwandAir a annoncé avoir reçu le 24 août un nouvel Airbus A330-200, destiné à renforcer ses capacités long-courriers. L’appareil rejoint la flotte de la compagnie rwandaise au moment où celle-ci cherche à consolider sa desserte internationale depuis Kigali.

RwandAir présente cet avion comme le premier d’une série de cinq A330 appelés à soutenir son développement sur le long-courrier. La compagnie met en avant un renfort de capacité pour accompagner l’extension de son réseau vers des destinations plus éloignées.

Ce nouvel appareil s’inscrit dans la stratégie d’expansion annoncée par le transporteur pour son activité long-courrier. L’ajout d’un gros-porteur doit lui permettre d’augmenter progressivement les moyens affectés à ce segment de son réseau.

En août 2025, Fouad Caunhye, directeur commercial de RwandAir, expliquait que la compagnie visait une flotte d’au moins 21 appareils à l’horizon 2029. Il citait déjà l’apport d’un A330-200 parmi les renforcements attendus sur l’exercice 2025/26.