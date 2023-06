Rwanda: Paul Kagame fait le ménage dans l’armée

- Publicité-

Le président rwandais, Paul Kagame, a révoqué 116 gradés de l’armée et résilié les contrats de service de 112 autres, suscitant des interrogations quant aux raisons de cette décision sans précédent. Les licenciements surviennent dans un contexte de tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC), mettant en évidence les défis sécuritaires auxquels la région est confrontée.

Dans une décision sans précédent, le président rwandais, Paul Kagame, a pris des mesures drastiques en révoquant 116 gradés de l’armée et en résiliant les contrats de service de 112 autres, selon un communiqué de presse émanant de l’armée rwandaise. Parmi les officiers démis de leurs fonctions, figurent des personnalités de haut rang, dont le général-major Aloys Muganga et le général de Brigade Francis Mutiganda.

Bien que les raisons précises de ces licenciements massifs et de la résiliation des contrats n’aient pas été explicitées, ils interviennent peu après d’autres changements majeurs au sein de l’armée, de la défense et du renseignement rwandais. Ces réorganisations se déroulent sur fond de tensions persistantes entre le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC), les deux pays s’accusant mutuellement de soutenir des groupes armés hostiles.

- Publicité-

La RDC accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 qui déstabilisent la partie orientale du pays, tandis que le Rwanda accuse certains membres de l’armée congolaise de soutenir les rebelles rwandais retranchés dans l’est de la RDC. Ces allégations ont contribué à une atmosphère tendue entre les deux pays, exacerbant les défis sécuritaires dans la région.

La loi rwandaise prévoit que les membres des forces armées peuvent être révoqués pour « faute grave », sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente. Cependant, les détails spécifiques concernant les fautes graves ou les motivations derrière ces licenciements massifs demeurent inconnus.

La décision du président Kagame de prendre des mesures aussi drastiques au sein de l’armée suscite des interrogations quant à son objectif et à son impact sur la stabilité et la sécurité du pays. L’armée rwandaise est reconnue pour son professionnalisme et sa contribution à la stabilité régionale, et ces changements pourraient avoir un impact significatif sur son fonctionnement.