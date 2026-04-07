Rwanda : Paul Kagame appelle à rejoindre le pays dans le combat contre l’extrémisme

Le Rwanda a lancé, le 7 avril 2026, les commémorations marquant la 32e année depuis le génocide visant les Tutsis. Pendant cent jours, des cérémonies et des moments de recueillement vont se succéder pour se souvenir des plus de 800 000 personnes tuées en 1994.

La journée d’ouverture s’est tenue au mémorial national de Gisozi, à Kigali, où le président Paul Kagame a pris la parole devant des milliers de personnes. Le site de Gisozi, qui abrite notamment des fosses communes regroupant plus de 250 000 victimes, a servi de point de départ aux hommages officiels.

Dans un discours d’environ quarante minutes, le chef de l’État a insisté sur l’importance de maintenir la mémoire des événements et de protéger les survivants. Il a mis en garde contre la banalisation des propos haineux et leur capacité à dégénérer en violence, tout en rappelant la douleur laissée par l’inaction de la communauté internationale en 1994.

Les commémorations se poursuivent tout au long de la journée du 7 avril avec, notamment, une marche du souvenir et une veillée prévue au stade BK Arena en soirée, étapes inscrites au programme officiel des cérémonies.

Réaction du président aux sanctions visant les forces armées

Dans le même discours, Paul Kagame a vivement critiqué les mesures punitives récemment imposées par les États-Unis à l’encontre de la Rwanda Defence Force et de quatre hauts gradés. Selon lui, de telles sanctions constituent une injustice et ne sauraient diminuer l’honneur ou l’intégrité de l’institution militaire rwandaise.

Le président a appelé les partenaires étrangers à coopérer avec Kigali dans la lutte contre l’extrémisme plutôt qu’à punir le pays pour des actes de défense, soulignant que l’engagement commun contre les idéologies violentes serait, selon lui, une voie plus constructive.