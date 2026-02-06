Rwanda : le témoignage d’Éric Nzabihimana au cœur du procès de Claude Muhayimana à Paris

Jeudi 5 février 2026, à Paris, la déposition d’Éric Nzabihimana — rescapé du génocide des Tutsi — a pris une place centrale lors de l’audience visant Claude Muhayimana.

Claude Muhayimana, de nationalité franco-rwandaise, est mis en cause dans ce dossier. Il travaillait au service de la mairie de Rouen au moment des faits évoqués par l’instruction.

En première instance, il a été condamné à quatorze ans d’emprisonnement pour complicité de terrorisme et pour des crimes contre l’humanité, indique le dossier présenté à la cour.

Témoignage et accusations

Les accusations portées contre Muhayimana reprochent notamment qu’il ait convoyé des miliciens Interahamwe jusqu’aux lieux où ont eu lieu des massacres. Ces déplacements visés par les poursuites concernent des collines identifiées comme sites d’exactions : Kibuye, Gitesi et Bisesero.

Éric Nzabihimana, qui a témoigné devant les juges, est originaire de Bisesero et y résidait en 1994, année du génocide. Son témoignage a été présenté comme un élément clé au cours des débats qui se sont déroulés à Paris le 5 février 2026.