Rwanda: la police met en garde un influenceur Nigérian qui mangeait sur la voie publique

La Rwanda National Police a publié un avertissement public à l’adresse du créateur de contenu nigérian Joe Bassey, après la diffusion d’une vidéo le montrant en train de manger sur la chaussée afin de démontrer la propreté des routes rwandaises.

Dans une annonce postée samedi 21 février sur son compte X, la police a réagi à l’extrait devenu viral. On y voit Joe Bassey, actuellement en séjour au Rwanda, s’asseoir sur la route et poser sa nourriture directement au sol avant de commencer à manger, visiblement impressionné par la propreté des lieux.

Dans la séquence, le créateur affirme que le Rwanda possède « les routes les plus propres du monde ». Présentée comme un geste symbolique pour illustrer l’hygiène et l’ordre observés dans le pays, cette vidéo a rapidement suscité de nombreuses réactions en ligne.

Mise en garde des autorités

La police a indiqué qu’elle reconnaissait l’intention positive du contenu, mais a précisé que filmer sur la chaussée est dangereux et constitue une infraction aux règles de sécurité routière, car cela met en danger les usagers de la route.

Elle a ajouté que la sécurité routière reste une priorité et que toute activité susceptible de perturber la circulation ou de mettre des vies en péril est strictement encadrée par la loi.