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Rwanda : Kigali finalise une facilité bi-devise d’environ 190 millions de dollars

Le Rwanda a finalisé une facilité de financement bi-devise d’environ 190 millions de dollars pour des besoins budgétaires généraux, dans le cadre d’un montage adossé à des garanties du Groupe Banque mondiale.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Rwanda : Kigali finalise une facilité bi-devise d’environ 190 millions de dollars
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Les accords ont été signés le 13 août 2026 puis approuvés le 20 août par la Chambre des députés rwandaise, ce qui ancre l’opération dans le programme Rwanda Inclusive and Resilient Job Creation Development Policy Financing.

RADIOTV10 rapporte que la facilité porte sur 81,71 millions d’euros et 15,02 milliards de yens, soit environ 279 milliards de francs rwandais.

Selon RADIOTV10, qui cite une déclaration de MINECOFIN, cette facilité a une maturité de 15 ans et une période de grâce de six ans.

Le Groupe Banque mondiale avait indiqué en mars 2026 que son dispositif fondé sur les garanties de l’IDA et de la MIGA pouvait aider Kigali à mobiliser jusqu’à 450 millions de dollars de financement commercial.

Dans une communication publiée en juillet, MINECOFIN a aussi présenté une transaction distincte de 213 millions d’euros conclue en avril avec Société Générale et Standard Chartered, dont le principal ne doit commencer à être remboursé qu’après l’échéance de l’euro-obligation rwandaise de 2031.

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