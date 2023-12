Rwanda: inauguration du premier centre africain de production de vaccins à ARNm

- Publicité-

Le premier centre de production de vaccins à ARN messager de BioNTech en Afrique, le « BioNtainer » vient d’être inauguré à Kigali. L’unité de production qui sera capable de fabriquer n’importe quel type de vaccin à ARN messager, devrait contribuer à réduire la dépendance de l’Afrique à l’égard des vaccins importés.

D’un montant de 150 millions de dollars, ce projet vise à reduire la dépendance de l’Afrique à l’égard des vaccins importés comme lors de la pandémie de Covid-19. A terme, le Rwanda distribuera les vaccins aux 55 membres de l’Union africaine.

La construction de cette usine faite à partir de conteneurs d’expédition recyclés s’étendra sur 35 000 mètres carrés et sera achevée en 2024. La production devrait commencer l’année suivante selon le laboratoire. Le président Paul Kagamé s’est félicité de ce projet qui répond à un besoin urgent sur le continent.

BioNTech prévoit d’employer une centaine d’employés locaux lorsque l’usine sera pleinement opérationnelle et de les former à la fabrication d’une multitude de nouveaux vaccins en utilisant la technologie ARNm. « Cette cérémonie est une réaffirmation de notre engagement envers le reste du monde que la construction d’un site de fabrication de vaccins de bout en bout, impliquant le Rwanda, le Sénégal et le Ghana, est réellement en cours » a écrit le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui était également présent à l’évènement.

En 2021, le Rwanda avait été choisi avec le Sénégal et l’Afrique du Sud pour abriter les premières usines de production de vaccins de BioNTech en Afrique. Né du besoin du continent de réduire sa forte dépendance aux importations, ce projet était apparu à un moment où les pays africains accusaient un énorme retard en matière de vaccination de leurs populations contre la Covid-19.

Ces projets cadrent aussi avec l’ambition de l’Union africaine (UA) de faire passer le taux de vaccins produits localement de 1% actuellement à 60% d’ici 2040. Un objectif que l’organisation continentale espère atteindre grâce au soutien des Etats, mais également avec l’appui d’initiatives portées par le secteur privé, à l’instar de celle de BioNTech et de son concurrent Moderna qui avait annoncé en mars dernier un investissement de 500 millions de dollars dans la construction d’une usine de vaccins à ARN messager au Kenya.