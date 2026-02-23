Benin Web TV
LIVE

Rwanda : deux spectateurs tués après la sortie de route d’un véhicule de la caravane du Tour du Rwanda

Le Tour du Rwanda a pris son envol dimanche 22 février, rassemblant 84 coureurs au départ de la première étape.

Le · MàJ le
Actus
110vues
Rwanda : deux spectateurs tués après la sortie de route d’un véhicule de la caravane du Tour du Rwanda
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Le Tour du Rwanda a pris son envol dimanche 22 février, rassemblant 84 coureurs au départ de la première étape.

Les concurrents affrontaient la plus longue étape du calendrier de la course : 173 kilomètres entre Rukomo et Rwamagana, ponctués par plus de 2 100 mètres de dénivelé positif qui ont mis à l’épreuve les organismes.

La victoire sur cette étape inaugurale est revenue à l’Israélien Itamar Einhorn, qui remporte ainsi un succès sous les couleurs de l’équipe NSN Développement, formation issue de la reconfiguration de l’ex-Israel PremierTech.

Publicité

Si la performance sportive a retenu l’attention, la journée a aussi été marquée par un événement tragique.

Accident dans la caravane

Un véhicule de la caravane entourant le peloton a quitté la route, provoquant un bilan lourd : deux personnes ont perdu la vie et six autres ont été blessées à la suite de la sortie de route.

Les circonstances précises de l’accident et l’état des blessés n’ont pas été détaillés dans l’immédiat, tandis que la première étape reste à la fois célébrée pour son vainqueur et endeuillée par cet incident.

Publicité

Articles liés

Liberia : controverse après une vidéo montrant des hommes en tenue militaireChine : Pékin presse Washington de lever les droits de douane unilatéraux invalidés par la Cour suprême américaineSoudan du Sud : le chef des humanitaires de l’ONU lance un appel «Où est le monde ?»Madagascar : Mamy Ravatomanga visé par un nouveau mandat d’arrêt international
Merci pour votre lecture — publicité