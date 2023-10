Rwanda 2é, Namibie 8è: le Top 10 des pays africains affichant les taux de criminalité les plus bas

Le Global Organized Crime Index 2023 a récemment publié son rapport annuel des pays qui affichent le meilleur niveau de sécurité en ce qui concerne le crime organisé. En Afrique, aucun pays francophone ne figure dans ce classement, qui est largement dominé par les nations de l’Afrique de l’Est.

Selon les données publiées par le Global Organized Crime Index le 26 septembre, c’est Sao Tomé-et-Principe qui trône en tête du classement africain et se positionne en deuxième place à l’échelle internationale avec le taux de criminalité le plus bas. Cette île pittoresque est suivie de près par le Rwanda et les Seychelles, occupant respectivement les 29e et 35e places au niveau mondial en matière de sécurité face au crime organisé.

Le Lesotho, les Comores et l’Érythrée complètent ce top 10 africain en se classant 39e, 40e et 41e au niveau mondial. Le Cap Vert décroche la septième place en Afrique (52e mondiale), suivi de la Namibie (8e, 53e mondiale) et du Botswana (9e, 54e mondiale), avant que l’île Maurice ne ferme la marche.

Les critères d’évaluation du Global Organized Crime Index 2023

L’évaluation du Global Organized Crime Index repose sur des critères rigoureux, principalement axés sur la criminalité, laquelle constitue la première composante de l’indice. Cette composante se divise en deux sous-composantes distinctes : les marchés et les acteurs criminels.

Les marchés criminels englobent les systèmes politiques, sociaux et économiques qui entourent toutes les étapes du commerce illicite et/ou de l’exploitation des marchandises ou des personnes. Le rapport prend également en compte la taille, la portée et l’influence de 15 marchés criminels spécifiques, révélant ainsi une image complète de l’écosystème du crime organisé.