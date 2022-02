Russie: Vladimir Poutine supervise des exercices des forces de dissuasion stratégique

Un exercice prévu des forces de dissuasion stratégique a été organisé sous la supervision du commandant en chef suprême Vladimir Poutine, qui comprenait également des lancements de missiles balistiques et de croisière.

Alors que la tension monte avec l’OTAN, les forces armées russes ont organisé samedi, un exercice de dissuasion stratégique observé depuis la salle de crise du Kremlin par les président Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko. L’équipement militaire et le personnel des forces aérospatiales, du district militaire sud, des forces de missiles stratégiques, des flottes du nord et de la mer Noire ont participé à l’exercice.

Les forces aérospatiales ont lancé avec succès les missiles balistiques hypersoniques à lancement aérien Kinzhal. Les navires et les sous-marins des flottes du Nord et de la mer Noire ont lancé les missiles de croisière Kalibr et le missile hypersonique Tsirkon en mer et sur des cibles de surface.

D’après le Kremlin, un lancement pratique du missile de croisière terrestre Iskander a été effectué sur le terrain d’entraînement de Kapustin Yar dans la région d’Astrakhan. Le missile balistique intercontinental Yars a été lancé depuis la zone de positionnement du cosmodrome d’essai de l’État de Plesetsk pour frapper le terrain d’entraînement de Kura dans la péninsule du Kamtchatka.

Les missiles ont touché leurs cibles

« Des missiles de croisière aériens lancés par des porte-missiles stratégiques à longue portée Tu-95MS ont touché les cibles des terrains d’entraînement de Pemboi et de Kura. Le croiseur sous-marin nucléaire stratégique Karelia de la Flotte du Nord a lancé le missile balistique Sineva pour atteindre une cible sur le terrain d’entraînement de Kura », indique la présidence russe.

Selon le ministère russe de la Défense, « l’exercice des forces de dissuasion stratégique a été programmé à l’avance pour vérifier l’état de préparation des structures de commandement et de contrôle, des équipages de lancement de combat, des équipages des navires de combat et des porte-missiles stratégiques pour accomplir les missions assignées ainsi que la fiabilité des forces stratégiques nucléaires et non nucléaires ».

Les tâches fixées pour l’exercice des forces de dissuasion stratégique ont été achevées dans leur intégralité, tous les missiles ont touché les cibles désignées, confirmant ainsi les caractéristiques spécifiées, conclut le ministère.