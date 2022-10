Russie: un avion militaire Su-34, s’écrase sur un bâtiment résidentiel

Ce lundi 17 octobre, un avion militaire russe Su-34 s’est écrasé dans un quartier habité de Ieïesk provoquant un gigantesque incendie dans un immeuble de cette ville située au bord de la mer d’Azov, proche de l’Ukraine, selon les autorités russes. Au moins deux personnes ont été tuées.

Les images, filmées quelques minutes après le drame, montrent un immeuble d’habitation en flammes. Un avion militaire russe s’est écrasé ce lundi soir dans un quartier habité de Ieïsk, en Russie, non loin de l’Ukraine.

Le ministère de la Défense a indiqué que les pilotes du bombardier avaient pu s’éjecter. Il s’agissait d’un vol d’entraînement d’après la même source.

« Le carburant de l’avion a pris feu » lors de sa chute, a précisé le ministère de la Défense russe. L’incendie aurait détruit plusieurs étages de cet immeuble de neuf étages, faisant au moins deux victimes. « Des ambulances et des pompiers arrivent de toute la ville », a expliqué à l’agence de presse russe Tass un témoin.

It is reported by locals that a military plane fell on residential buildings in Russian city of Yeysk pic.twitter.com/lLPTead40X