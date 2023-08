Russie: suspension temporaire du trafic aérien dans les aéroports de Moscou

- Publicité-

Suite à des attaques ciblant la capitale russe et sa région, les autorités ont brièvement interrompu le trafic aérien dans les aéroports internationaux de Moscou, notamment Domodedovo, Cheremetievo et Vnoukovo. Une mesure de précaution qui a rapidement été levée après que la situation a été maîtrisée.

Dans un contexte de tension accrue, des attaques ont visé la capitale russe et ses environs, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité dans la région. Pour faire face à cette situation, les autorités russes ont pris la décision de suspendre temporairement le trafic aérien dans les principaux aéroports internationaux de Moscou.

Les aéroports concernés, à savoir Domodedovo, Cheremetievo et Vnoukovo, ont été rapidement mis en état d’alerte, avec des mesures de sécurité renforcées et une coordination étroite entre les forces de l’ordre et les équipes aéroportuaires. Les vols entrants ont été déroutés vers d’autres destinations, tandis que les vols au départ ont été momentanément retenus sur les pistes.



Les passagers présents dans les aéroports ont été soumis à des contrôles de sécurité plus rigoureux, et les autorités ont appelé à la coopération et à la compréhension de tous pendant cette période tendue. Les équipes de sécurité ont procédé à des vérifications minutieuses des installations aéroportuaires ainsi que des bagages et des passagers.

Après une intervention rapide des forces de l’ordre et des équipes de sécurité, la menace a été évaluée et maîtrisée. Les autorités ont annoncé la levée de la suspension du trafic aérien dans les aéroports Domodedovo, Cheremetievo et Vnoukovo, permettant ainsi la reprise progressive des opérations aériennes.