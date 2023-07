Russie : rencontre entre Poutine et Prigojine, la raison dévoilée

- Publicité-

L’interview, organisée cinq jours après la tentative de mutinerie du chef du groupe de mercenaires, portait sur les conséquences de cette mutinerie. Pour la presse américaine, l’avenir de la compagnie paramilitaire russe reste incertain.

Après la tentative de mutinerie du groupe de mercenaires le 24 juin, le président russe s’est entretenu tranquillement avec son chef, Evgueni Prigojine, et plusieurs autres membres de la société paramilitaire privée. La tenue de cette « longue réunion » de trois heures, comme l’appelle le New York Times, a été confirmée par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, le lundi 10 juillet.

La rencontre représente, selon le journal new-yorkais, « le premier contact connu entre les deux hommes depuis la brève rébellion wagnérienne, qui a été le défi le plus spectaculaire à l’autorité de Poutine en plus de deux décennies au pouvoir ». Au total, 35 personnes ont été invitées. Mais, en tant que chef de la rébellion avortée, Evgueni Prigojine était sans aucun doute la figure la plus controversée.

Et, si les liens entre le groupe Wagner et Vladimir Poutine n’étaient pas complètement rompus ?

Ces derniers jours, l’oligarque russe est resté plus discret que d’habitude, y compris sur Telegram, sa chaîne préférée, et n’a pas partagé publiquement d’informations sur son lieu de résidence. “[le dirigeant biélorusse] Alexandre Loukachenko a d’abord confirmé que Prigojine était passé en Biélorussie, puis précisé qu’il n’y était pas vraiment et qu’il se trouvait peut-être même en Russie « , affirme Politico Europe.

Le Kremlin affirme aujourd’hui que le groupe de Wagner est « toujours prêt à se battre » pour Moscou, poursuivent les médias américains consacrés à l’actualité du vieux continent. Mais, il n’a pas donné de détails sur l’accord d’amnistie, négocié via la Biélorussie, entre les miliciens et le Kremlin. « Cela soulève plus de questions sur l’avenir de Wagner. »

« Tout ce que nous pouvons dire, c’est que le président a présenté son analyse des actions de Wagner », a déclaré lundi Dmitri Peskov, cité par le New York Times. Poutine a écouté le commandement du groupe paramilitaire et a offert à ses membres de nouveaux emplois et des perspectives de combat.

Enfin, selon un journal d’outre-Atlantique, Evgueni Prigojine a toujours assuré que sa rébellion « attaquait le commandement militaire de la Russie, et non Vladimir Poutine ou son gouvernement ».