Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a jeté un pavé dans la mare politique en déclarant au New York Times que la réélection de Vladimir Poutine l’année prochaine est déjà gagnée d’avance, avec une prévision de plus de 90% des voix en sa faveur. Cette affirmation audacieuse a rapidement attiré l’attention sur le processus électoral en Russie et soulevé des questions sur la nature de la compétition politique dans le pays.

Alors que la Russie se prépare pour les élections présidentielles, l’annonce de Peskov soulève des doutes quant à l’équité et à la transparence du processus électoral. L’idée que les élections « ne devraient même pas avoir lieu » laisse planer l’ombre d’une compétition restreinte et d’une prédestination du résultat final.