Russie : le Kremlin annonce de nouvelles négociations avec l’Ukraine la semaine prochaine

Vendredi 13 février, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé que des pourparlers avec l’Ukraine étaient prévus pour la semaine suivante, alors que le conflit entre les deux pays s’apprête à entrer dans sa cinquième année.

Cette annonce a été faite au cours d’un point presse auquel participait un représentant de l’AFP, selon les informations rapportées par le Kremlin.

Selon M. Peskov, un accord a été trouvé pour organiser ces échanges la semaine prochaine ; les autorités se sont engagées à divulguer ultérieurement le lieu et le calendrier précis des rencontres.

Contexte

Depuis le déclenchement des hostilités, les moments de négociation ont été occasionnels et souvent marqués par des avancées limitées. La reprise annoncée intervient dans un contexte international tendu, où les efforts diplomatiques se heurtent régulièrement à des obstacles militaires et politiques.

Pour les observateurs, toute relance des discussions suscite à la fois prudence et espoir : prudence parce que des accords concrets ne sont pas garantis, espoir car chaque canal de dialogue rouvert offre une possibilité, même limitée, de réduire les tensions et d’aborder des questions humanitaires ou de cessez-le-feu.

Les détails logistiques promis par le Kremlin — lieu et dates — devraient éclairer dans les prochains jours la portée réelle de cette initiative et permettre d’évaluer si ces nouveaux rendez-vous pourront déboucher sur des avancées tangibles.