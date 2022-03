Russie: le célèbre opposant Alexeï Navalny condamné à 9 ans de prison supplémentaires, ses avocats arrêtés

Jugé dans son centre de détention à Pokrov en Russie, Alexeï Navalny a été condamné, mardi 22 mars, à neuf ans de prison pour « escroquerie » et « outrage à magistrat », tandis qu’il purge déjà une peine pour « fraude ». Ses avocats ont été arrêtés au motif « qu’ils gênaient la circulation automobile devant la prison » en parlant avec la presse.

Nouvelle illustration de la répression croissante en Russie. Alexeï Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine, a été déclaré coupable d' »escroquerie » et d' »outrage à magistrat », et condamné à neuf ans de prison par une juge russe, mardi 22 mars.

La juge a ajouté à cette peine, un an et demi de liberté surveillée et 1,2 million de roubles d’amende, soit environ 10 000 euros au taux du jour, alors que le détracteur du Kremlin est déjà emprisonné depuis plus d’un an. Alexeï Navalny est jugé depuis mi-février derrière les murs de sa colonie pénitentiaire, à 100 km à l’est de Moscou, dans un tribunal improvisé.

Les enquêteurs accusent Alexeï Navalny d’avoir détourné des millions de roubles de dons versés à ses organisations de lutte contre la corruption et d' »outrage au tribunal » au cours d’une de ses précédentes audiences. Lui, dénonce des accusations fictives et commandées par le Kremlin, afin de le maintenir en prison le plus longtemps possible. Le parquet avait requis la semaine passée que la peine de deux ans et demi de détention que l’opposant purge depuis un peu plus d’un an soit portée à 13 années d’emprisonnement.

Ses avocats arrêtés après le procès

D’après les informations de l’AFP, les avocats du militant ont été arrêtés après son procès devant la colonie pénitentiaire qui servait de tribunal. Olga Mikhaïlova et Vadim Kobzev ont été interpellés au motif, semble-t-il, qu’ils gênaient la circulation automobile devant la prison en parlant avec la presse.

Réputé pour ses enquêtes cinglantes sur la corruption et le train de vie des élites russes, Alexeï Navalny a survécu en 2020 à un grave empoisonnement dont il tient le président Vladimir Poutine pour responsable. Il a été arrêté début 2021, à son retour à Moscou, après une longue convalescence en Allemagne.