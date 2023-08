Russie: l’armée affirme avoir « éliminé » 04 « saboteurs » ukrainiens à la frontière

Les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé avoir neutralisé un groupe de quatre « saboteurs » ukrainiens à la frontière, mettant en avant leur rôle présumé dans une tentative d’intrusion sur le territoire russe.

Dans un communiqué diffusé mercredi, le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) a déclaré avoir contrecarré une tentative d’intrusion menée par un groupe de renseignement et de sabotage ukrainien. Les autorités russes affirment que les individus tentaient de pénétrer en Russie depuis l’Ukraine, dans la région frontalière de Briansk.

Le FSB, en collaboration avec les forces du ministère russe de la Défense, a réussi à identifier et à neutraliser les quatre individus soupçonnés de faire partie de ce groupe de « saboteurs ». Les autorités russes n’ont pas précisé la date exacte de l’opération, mais ont souligné qu’elle s’est soldée par l’élimination des suspects. Aucun détail supplémentaire n’a été fourni quant à l’identité des individus ou à la nature spécifique de leur présumée mission de sabotage.

Cette annonce survient dans un contexte de tensions accrues entre la Russie et l’Ukraine, deux pays qui ont été en conflit depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Les deux nations se sont affrontées dans l’est de l’Ukraine, où des combats entre les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie ont fait des milliers de morts et ont déplacé de nombreuses personnes.