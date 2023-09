Russie: la Cour rejette l’appel d’Alexeï Navalny et maintient sa condamnation

- Publicité-

La cour d’appel russe a confirmé ce mardi, la condamnation de l’opposant politique de premier plan, Alexeï Navalny, à dix-neuf ans de prison pour « extrémisme ».

La cour d’appel russe a rejeté l’appel d’Alexeï Navalny, mettant fin à ses espoirs de révision de sa condamnation à dix-neuf ans de prison pour des accusations d’extrémisme. La décision a été annoncée par le juge Viktor Rogov à l’issue d’une audience où Navalny a comparu par visioconférence depuis sa prison.

Cette condamnation, qui avait été précédée par une série d’arrestations et d’accusations, a suscité de vives réactions à l’échelle nationale et internationale. Alexeï Navalny, en tant que critique notoire du Kremlin, est considéré comme l’une des figures les plus éminentes de l’opposition politique en Russie.

- Publicité-

La défense de Navalny avait fait appel de la sentence, contestant la validité des accusations portées contre lui et appelant à sa libération. Cependant, la cour d’appel a maintenu la condamnation, renforçant ainsi la position du gouvernement russe dans ce dossier hautement médiatisé.