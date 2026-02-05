Russie : Expulsion d’un diplomate allemand en riposte à l’expulsion d’un diplomate russe par Berlin

Le 5 février, la diplomatie russe a fait savoir qu’elle expulsait un membre du corps diplomatique allemand en poste à Moscou. Moscou présente cette mesure comme une riposte directe à une décision prise auparavant par l’Allemagne.

À Berlin, le 22 janvier, un diplomate russe avait été contraint de quitter le pays après des accusations d’espionnage; c’est en réaction à ce geste que la Russie affirme avoir agi. Selon le communiqué diffusé jeudi, une note de protestation qualifiant l’agent diplomatique allemand de persona non grata a été remise à la responsable de la mission allemande en Russie.

Le ministère russe des Affaires étrangères a précisé que cette démarche répondait «symétriquement» à la mesure allemande et a imputé à l’Allemagne la pleine responsabilité de la montée des tensions entre les deux États. Dans son annonce, Moscou met en cause Berlin pour ce qu’il décrit comme une nouvelle détérioration des relations bilatérales.

Contexte et implications

Ces expulsions réciproques s’inscrivent dans une série d’échanges hostiles qui ponctuent les rapports entre Moscou et plusieurs capitales occidentales. Les réactions en chaîne de ce type témoignent d’une défiance mutuelle et prolongent un climat diplomatique déjà tendu.

En qualifiant l’Allemagne de responsable de l’escalade, la Russie cherche à renvoyer la charge politique de cette détérioration à son interlocuteur, justifiant ainsi la mise à l’écart de l’agent allemand comme une mesure de rétorsion proportionnée.