Russie: explosion suivie d’un incendie dans un bâtiment du FSB

Une explosion suivie d’un incendie a fait un mort et deux blessés jeudi dans un bâtiment de la police des frontières du Service fédéral de sécurité (FSB) à Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, rapportent les services de secours locaux.

Un violent incendie s’est déclaré dans le bâtiment de la Direction des frontières du Service fédéral de sécurité de Russie dans la région de Rostov. Cela a été rapporté par la Direction principale du Ministère des situations d’urgence de la Fédération de Russie pour la région de Rostov.

Selon le rapport officiel, l’incendie s’est déclaré dans le bâtiment du 20 Sievers Ave. C’est ici que le contrôle régional des frontières est situé depuis de nombreuses années. Les pompiers dépêchés sur place.

🔥 FSB BUILDING IS ON FIRE



Explosions have been heard in the area of the fire at the 🇷🇺 intelligence service’s building in Rostov-on-Don.



It is most likely ammunition exploding.



Cause of the fire is yet unknown. pic.twitter.com/BtIhYf6HUT