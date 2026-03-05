Russie et Ukraine : doivent échanger 500 prisonniers de guerre d’ici le 6 mars

Moscou a annoncé qu’un vaste échange de détenus avec l’Ukraine était prévu les 5 et 6 mars, conformément à un accord conclu lors de récentes discussions tiennent à Genève. Les autorités russes précisent que chaque camp doit remettre 500 prisonniers au cours de cet échange bilatéral.

Moscou a annoncé qu’un vaste échange de détenus avec l’Ukraine était prévu les 5 et 6 mars, conformément à un accord conclu lors de récentes discussions tiennent à Genève. Les autorités russes précisent que chaque camp doit remettre 500 prisonniers au cours de cet échange bilatéral.

Cette information a été relayée par Vladimir Medinski, négociateur russe et conseiller au Kremlin, via son canal Telegram, qui a confirmé le calendrier fixé pour ces deux journées.

Plus tôt dans la journée, le ministère russe de la Défense a déclaré — d’après les dépêches de l’agence TASS — qu’une première étape avait déjà été effectuée : 200 militaires russes ont été rendus en contrepartie de 200 soldats ukrainiens détenus par Moscou.

Publicité

L’armée russe présente cette remise initiale comme la première tranche de l’échange convenu à Genève, ouvrant la voie à la suite des restitutions programmées pour les 5 et 6 mars.

Cadre et chiffres de l’échange

Les communications officielles émanent des responsables russes impliqués dans les négociations et du ministère de la Défense, qui ont toutes deux fait état des mêmes chiffres — 500 détenus par camp pour l’opération complète, avec une première portion de 200 déjà réalisée.

Ces annonces interviennent après les pourparlers tenus à Genève, qui ont fixé les modalités générales de cet accord de libération croisée entre Moscou et Kiev.