Russie et Biélorussie : dix athlètes admis aux Jeux paralympiques d’hiver, Kiev dénonce un scandale

Le ministre ukrainien chargé des Sports a vivement critiqué la présence d’athlètes russes autorisés à concourir aux Jeux paralympiques d’hiver de Milan-Cortina en arborant le drapeau de leur pays et en entendant leur hymne.

Sur le réseau X, il a exprimé son profond mécontentement, jugeant contraire à l’éthique que des personnes qu’il assimile à des responsables ou complices d’actes violents puissent participer à la compétition sous les signes officiels de l’État russe.

Le Comité international paralympique (CIP) a indiqué, dans une communication diffusée mardi, que dix sportifs issus de la Russie et de la Biélorussie seront présents aux épreuves prévues du 6 au 15 mars à Milan et Cortina.

Ces deux nations avaient auparavant fait l’objet d’une exclusion des événements paralympiques après l’invasion de l’Ukraine en 2022. Leur situation a évolué à la suite de la levée de certaines suspensions partielles opérée en septembre, ce qui a rétabli leur qualité de membres au sein du CIP.

Recours juridiques et redistribution des quotas

Malgré ce rétablissement partiel, les fédérations internationales responsables des qualifications pour chaque discipline avaient maintenu l’exclusion des athlètes russes et biélorusses lors des phases de sélection. Cette position a été remise en cause en décembre, lorsque Moscou et Minsk ont obtenu gain de cause devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à l’encontre de la Fédération internationale de ski et de snowboard.

À l’issue de cette décision, des places ont été allouées : la Russie se voit attribuer six quotas répartis entre le para ski alpin (2), le para ski de fond (2) et le para snowboard (2). La Biélorussie reçoit quant à elle quatre places, toutes en ski de fond — une pour la catégorie masculine et trois pour la catégorie féminine.