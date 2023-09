Russie : crash d’un avion de chasse lors d’un vol d’entraînement

- Publicité-

Le ministère russe de la Défense a annoncé mercredi qu’un avion de combat de type Su-34 s’était écrasé lors d’un vol d’entraînement. Heureusement, les deux pilotes à bord ont été éjectés de l’appareil et ont été retrouvés sains et saufs, puis évacués vers l’aérodrome.

Un avion de chasse russe s’est écrasé ce mercredi, alors qu’il faisait un vol d’entrainement. L’accident s’est produit loin des zones peuplées, ce qui a contribué à éviter des dommages collatéraux potentiels. Selon le ministère de la Défense, le vol d’entraînement se déroulait sans munitions, et il semblerait qu’un dysfonctionnement technique soit à l’origine de ce crash.

Le Su-34 est un chasseur-bombardier biplace côte-à-côte, capable d’opérer dans toutes les conditions météorologiques, y compris la nuit. Il est équipé de capacités pour utiliser des munitions air-air et air-sol avancées.

Les accidents d’avions de combat sont rares, mais ils peuvent entraîner des conséquences graves. Dans ce cas, les procédures de sécurité ont fonctionné efficacement pour garantir la sécurité des pilotes et la protection des populations civiles. Une enquête sera probablement menée pour déterminer les causes exactes de l’incident et prévenir de futurs accidents similaires.