Russie : All Eyes on Wagner dévoile les noms de combattants africains

Le collectif d’investigation All Eyes On Wagner publie une enquête intitulée « Le Business du désespoir ». Ce travail porte sur les réseaux qui s’occupent du recrutement de combattants originaires d’Afrique en vue de leur engagement dans l’invasion russe de l’Ukraine.

L’enquête se concentre sur les mécanismes et les réseaux impliqués dans ces enrôlements, qui alimentent les rangs des forces engagées dans le conflit en Ukraine. Le collectif documente ces filières dans le but d’apporter des éléments factuels sur leurs modes opératoires.

Pour la première fois, All Eyes On Wagner rend publique une liste recensant des personnes recrutées ainsi que des individus morts au front. Cette publication vise à fournir une source d’information destinée aux familles qui n’ont pas de nouvelles de leurs proches.

La liste publiée contient des noms et des statuts liés au front, selon le communiqué du collectif. En rendant ces informations accessibles, l’objectif affiché est de permettre aux familles concernées de s’organiser et de se mobiliser.

Le dossier « Le Business du désespoir » met ainsi à disposition des éléments nouveaux sur ces réseaux de recrutement et sur l’identité de certains recrutés et victimes, dans le cadre de l’enquête menée par All Eyes On Wagner.