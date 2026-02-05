Russie : 157 prisonniers russes et 157 prisonniers ukrainiens échangés

Le ministère russe de la Défense a annoncé qu’un échange simultané de détenus avait eu lieu le jeudi 5 février 2026. 157 combattants russes et 157 membres des forces armées ukrainiennes ont été rendus à leurs camps respectifs, chaque camp récupérant le même nombre de prisonniers.

Le ministère russe de la Défense a annoncé qu’un échange simultané de détenus avait eu lieu le jeudi 5 février 2026. 157 combattants russes et 157 membres des forces armées ukrainiennes ont été rendus à leurs camps respectifs, chaque camp récupérant le même nombre de prisonniers.

Selon le communiqué officiel, il s’agit du premier accord de cet ordre conclu depuis environ cinq mois. Cet échange intervient au moment où se déroulent à Abou Dhabi des négociations impliquant des délégations cherchant des pistes pour mettre un terme au conflit.

Les autorités russes ont précisé que les opérations de rapatriement avaient porté sur 157 militaires russes qui ont regagné le territoire national, tandis que, en parallèle, 157 prisonniers capturés au sein des forces ukrainiennes ont été remis aux autorités concernées.

Publicité

Médiation humanitaire

Le ministère a ajouté que les Émirats arabes unis et les États-Unis ont assuré une « médiation humanitaire » lors du rapatriement des soldats russes, sans donner davantage de détails sur les modalités pratiques de cette intervention ni sur l’identité des personnes impliquées.

Ce type d’échange, encadré par un rôle de facilitation international, illustre la dimension humanitaire des discussions en cours à Abou Dhabi, tout en restant discret sur les suites envisageables des pourparlers politiques parallèles.