Rúben Neves prolonge son contrat à long terme avec Al-Hilal

Le club saoudien d’Al-Hilal a officialisé ce mercredi la prolongation du contrat de son milieu de terrain portugais Rúben Neves pour trois saisons supplémentaires. Le joueur, international du Portugal, est désormais engagé avec l’équipe jusqu’en 2029, une décision qui souligne son rôle majeur dans le projet sportif des Bleu et Blanc.

La signature a eu lieu en début d’après-midi au siège du club à Riyad, en présence du président du conseil d’administration, témoignant de la volonté de la direction de construire sur la stabilité et la continuité autour de l’un de ses cadres.

Arrivé comme une recrue de poids, Rúben Neves s’est vite imposé comme un point d’appui, tant sur le plan technique que dans le leadership au sein du vestiaire. Depuis son arrivée, il a largement contribué aux succès collectifs du club, qui ont culminé par plusieurs trophées nationaux.

Un pilier pour l’avenir et sur la scène internationale

Parmi les titres obtenus avec Al-Hilal figurent la Coupe du Roi, le championnat saoudien Roshn, deux Supercoupes et la Coupe de la saison de Riyad, autant de succès auxquels le milieu portugais a apporté sa régularité et sa qualité de relance. Sa capacité à dicter le rythme du jeu et son expérience du haut niveau ont été déterminantes dans la domination domestique du club.

Sur le plan international, Neves a également tenu un rôle central lors de la campagne d’Al-Hilal à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, compétition où l’équipe est allée jusqu’aux quarts de finale, affichant ses ambitions au-delà des frontières nationales. En sécurisant son contrat jusqu’en 2029, le club affirme sa volonté de s’appuyer sur des cadres solides pour poursuivre sa progression à l’échelle mondiale.