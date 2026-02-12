Benin Web TV
Royaume-Uni : un ex-employé d’une crèche à Londres condamné à 18 ans pour agressions sexuelles sur des enfants

Un ancien salarié d’une crèche londonienne a été condamné jeudi à 18 ans de réclusion par la justice britannique, après avoir été reconnu coupable d’un ensemble d’agressions sexuelles visant des enfants et d’une importante détention d’images pédopornographiques.

Un ancien salarié d’une crèche londonienne a été condamné jeudi à 18 ans de réclusion par la justice britannique, après avoir été reconnu coupable d’un ensemble d’agressions sexuelles visant des enfants et d’une importante détention d’images pédopornographiques.

Il s’agit de Vincent Chan, 45 ans, dont les abus se seraient déroulés entre 2022 et 2024 au sein d’un établissement exploité par la société Bright Horizons, dans le nord de Londres. Les actes commis auraient visé quatre fillettess pendant leur sieste ; la crèche en question a depuis été fermée.

En rendant sa décision à la cour criminelle de Wood Green, le juge John Dodd a dénoncé la nature profondément perverse et malveillante des faits, qualifiant l’accusé de prédateur sexuel dépourvu de tout sens moral. Le tribunal a également pris en compte le vaste corpus d’images illicites saisi lors de l’enquête, chiffré à des dizaines de milliers de fichiers.

Le dossier a suscité l’émoi local, révélant la gravité de la violation de la confiance exercée par une personne en charge d’enfants en bas âge.

