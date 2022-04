Royaume-Uni : un agent de police se m@sturbe dans un parc public

Un agent de police a été filmé, le 29 mars 2022, alors qu’il prenait du bon temps, en se masturbant. Cette scène inhabituelle, qui s’est produite, à Londres, au Royaume-Uni, a été enregistrée par un visiteur.

Dans une vidéo, qui est, abondamment, relayée, sur les réseaux sociaux, un homme en uniforme est vu, en train de se masturber, alors qu’il est assis sur un banc dans un parc public.

Selon les médias locaux, qui rapportent l’incident, l’homme en uniforme est un agent de soutien communautaire de la police locale. Sur les images, devenues virales, l’agent de police fait des mouvements de va-et-vient avec son organe génital, tout en regardant dans son téléphone. L’attitude de cet homme porte à croire qu’il regardait un film porn0graphique et voulait, à tout prix, imiter la scène qu’il était en train de visionner. La diffusion de cette séquence scandaleuse a choqué plus d’un, d’autant plus que l’homme portait son uniforme.

Des sources ont confié que l’élément visuel a été divulgué par un Commandant de police. « Je sais que tout le monde sera, absolument, choqué par cette vidéo. Je suis vraiment attristé et horrifié par des incidents comme celui-ci, comme le sont tous les officiers et le personnel décent, ils sont contraires à ce que nous défendons. », a déclaré l’officier.

Aux dernières nouvelles, l’agent en question a été interpellé, pour répondre de son acte, qualifié de pervers.