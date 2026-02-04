Royaume-Uni : l’UE ouvre la voie à plus d’achats d’armes britanniques pour l’Ukraine

Mercredi 4 février, des sources diplomatiques ont rapporté que l’Union européenne a modifié sa position afin d’autoriser l’achat d’un volume supplémentaire d’armements provenant du Royaume-Uni pour l’Ukraine. Cette évolution s’inscrit dans le cadre d’un mécanisme financier de 90 milliards d’euros que vingt-quatre États membres entendent mettre à la disposition de Kiev.

Lors d’une réunion, les représentants des vingt-sept pays de l’UE ont validé un principe selon lequel des fournisseurs extérieurs à l’Union, comme la Grande-Bretagne, pourraient participer à la livraison de systèmes d’armement prévus par ce dispositif. Cette participation serait conditionnée à une contribution budgétaire de ces pays tiers.

Autrement dit, le financement collectif européen pourrait désormais s’accompagner d’apports matériels fournis par des partenaires non membres, à la condition qu’ils prennent en charge une part financière liée aux acquisitions effectuées au titre du prêt.

Conséquences pratiques

Ce choix ouvre des possibilités supplémentaires pour accélérer les approvisionnements destinés à l’Ukraine, en élargissant le vivier de fournisseurs potentiels au-delà du marché intérieur de l’UE. Il vise aussi à concilier solidarité européenne et coopération internationale, en reconnaissant le rôle que peuvent jouer des alliés disposant d’arsenaux ou de capacités industrielles complémentaires.

La mise en œuvre de cette décision devrait cependant nécessiter des détails opérationnels et juridiques : modalités de contribution financière des pays tiers, critères de qualification des équipements éligibles et suivi de l’utilisation des fonds. Ces éléments resteront déterminants pour transformer l’accord politique en un instrument effectif d’aide militaire.