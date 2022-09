Royaume Uni: Liz Truss va succéder à Boris Johnson au poste du Premier ministre

Liz Truss a été élue lundi par les conservateurs britanniques pour devenir Première ministre et succéder à Boris Johnson, a annoncé lundi, le parti majoritaire au Royaume-Uni.

« Je me suis présentée en tant que conservatrice et je gouvernerai en tant que conservatrice », a déclaré Liz Truss, après avoir remporté une course à la direction interne du parti conservateur au pouvoir. Truss a battu Rishi Sunak par 81 326 voix contre 60 399..

L’élection de la ministre des affaires étrangères Liz Truss à la tête du Parti conservateur, ouvre la voie à sa désignation comme première ministre.

Diplômée d’Oxford, elle a d’abord eu une carrière de comptable analytique. Après avoir milité au parti centriste libéral-démocrate, Liz Truss rejoint les conservateurs et est élue députée en 2010 du South West Norfolk.

D’après Franceinfo, elle a au fil des gouvernements (David Cameron, Theresa May, Boris Johnson), occuper plusieurs postes de ministre : ministre au Commerce extérieur, secrétaire d’État à l’Éducation, ministre de l’Environnement ou encore secrétaire en chef du Trésor. Elle est, actuellement, ministre des Affaires étrangères.