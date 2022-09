Royaume-Uni: Le roi Charles III hué lors de sa première visite au parlement de Londres

A peine proclamé roi suite au décès de la reine Elisabeth II, Charles fait déjà face à des protestations. Des manifestants anti-monarchie ont hué le convoi du nouveau roi ce lundi lors de sa visite au Parlement de Londres.

Ce dimanche 11 septembre, plusieurs personnes se sont rassemblées dans la capitale pour assister à la cérémonie de proclamation du roi Charles comme successeur de la reine. Cependant, après lecture du discours officiel, certaines personnes ont commencé par huer le roi alors que les trompettistes d’État sonnaient la fanfare au célèbre château d’Édimbourg.

Au lendemain de cette situation, la même scène s’est produite ce lundi lors de la première visite de Charles III en tant que roi du Royaume-Uni au Parlement de Londres. En effet, deux manifestants anti-monarchie ont été vu en train de huer le convoi du roi dans une série de vidéos devenues virales sur la toile.

Les deux manifestants, avaient brandi chacun une feuille de papier sur lequel l’on pouvait lire «Pas mon roi», «Abolition de la monarchie» et «Fin au féodalisme». L’un de des deux protestataires a été finalement raccompagné par la police après s’être approché de la clôture du parlement.

Pour rappel, une femme parmi les manifestants de ce dimanche a été épinglée par la police pour trouble à l’ordre public. « Une femme de 22 ans a été arrêtée devant la cathédrale St Giles, à Édimbourg, le dimanche 11 septembre 2022 en relation avec une violation de la paix« , a annoncé le porte-parole de Police Scotland.

Proclamé roi, le fils ainé de la reine Elisabeth II a désormais la lourde responsabilité de préserver l’unité de la monarchie britannique. « Je ferai de mon mieux pour chercher la paix, l’harmonie et la prospérité des gens de nos îles et des territoires de notre royaume dans le monde entier. Pour cela, je sais que je serai accompagné par l’affection et la loyauté des personnes qui m’ont amené ici, et les conseils de leurs Parlements élus me guideront dans cette tâche, » a déclaré Charles III le 10 septembre dernier.