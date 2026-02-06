Royaume-Uni : la police perquisitionne des adresses à Wiltshire et Camden liées à Peter Mandelson

Les services de police britanniques ont procédé vendredi 6 février à des perquisitions sur deux sites, dans le cadre d’une enquête impliquant Peter Mandelson, ancien représentant du Royaume-Uni à Washington. Les autorités cherchent à éclaircir des allégations selon lesquelles des renseignements financiers sensibles auraient été communiqués à Jeffrey Epstein, détenu aux États-Unis et reconnu pour des infractions sexuelles.

Selon un communiqué de la Metropolitan Police, les opérations ont concerné une propriété située dans le comté du Wiltshire, au sud-ouest de l’Angleterre, ainsi qu’une autre adresse dans le quartier de Camden à Londres. Ces interventions s’inscrivent dans une procédure plus large visant une personne de 72 ans, précise le message officiel.

La note des enquêteurs indique que les faits examinés relèvent d’un possible manquement commis dans l’exercice d’une fonction publique. La police ajoute que l’individu visé par l’enquête n’a pas été placé en détention à ce stade.

Suite de l’enquête

Les perquisitions ont pour objectif de collecter des éléments matériels susceptibles d’étayer ou d’infirmer les accusations en cours. Les autorités n’ont pas fourni davantage de détails publics sur la nature précise des pièces recherchées ni sur le calendrier des investigations.

Les investigations se poursuivent, alors que les services de police restent attentifs à toute information complémentaire pouvant faire avancer le dossier. Les autorités ont rappelé leur volonté d’agir dans le respect des procédures et sans présumer de la culpabilité de quiconque, en laissant la procédure suivre son cours.