Royaume-Uni : Keir Starmer entend continuer à diriger malgré le scandale Mandelson-Epstein

Des voix demandant sa démission se sont fait entendre après l’intervention de Keir Starmer devant les députés, le mercredi 4 février, au cours de laquelle le dirigeant a admis avoir eu connaissance d’éléments liant Jeffrey Epstein à Peter Mandelson. Cette révélation a relancé le débat et accru la pression sur l’exécutif.

Le Premier ministre a, pour sa part, reproché à son ancien ambassadeur d’avoir fourni des informations inexactes à répétition quant à l’ampleur de ces relations, estimant que la vérité n’avait pas été dite sur la nature et l’étendue des connexions mises au jour.

Réactions publiques et politique

Le 5 février, le leader du parti travailliste a présenté des excuses aux personnes ayant souffert des actes de Jeffrey Epstein, reconnaissant avoir été trompé par Peter Mandelson et exprimant des regrets pour l’avoir nommé ambassadeur à Washington en février 2025. Cette déclaration vise à prendre la mesure des conséquences morales de ces nominations et à répondre aux attentes des victimes.

