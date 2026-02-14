Benin Web TV
Royaume-Uni : Keir Starmer annonce le déploiement cette année du groupe aéronaval dans l’Atlantique Nord et le Grand Nord

Le gouvernement britannique a annoncé qu’il projette, au cours de l’année, l’envoi de sa force aéronavale vers l’Atlantique Nord et les zones plus septentrionales. L’opération s’inscrit dans une mission de sécurisation visant à renforcer la présence militaire dans ces eaux.

Au cœur de ce déploiement figurera le porte-avions HMS Prince of Wales, entouré des bâtiments d’escorte et des capacités embarquées nécessaires pour mener des opérations en haute mer. Londres précise que cette manœuvre se déroulera en coordination étroite avec des partenaires internationaux.

La révélation a été faite par le Premier ministre Keir Starmer lors de la conférence sur la sécurité qui se tenait à Munich. Selon lui, l’initiative montre clairement la volonté du Royaume-Uni de contribuer activement à la défense collective aux côtés des États-Unis, du Canada et d’autres pays membres de l’OTAN.

Un message aux alliés et aux observateurs

Ce type de projection navale cherche à traduire par des faits l’engagement politique : il vise à rassurer les alliés et à affirmer une capacité de réaction dans des zones stratégiques, notamment face aux enjeux croissants liés aux routes maritimes nordiques et à la protection des approches euro-atlantiques.

En orchestrant cette opération en coalition, Londres entend également souligner l’importance de l’interopérabilité et du partage des responsabilités au sein de l’Alliance, tout en montrant qu’il demeure un acteur prêt à participer aux efforts de sécurité régionale.

